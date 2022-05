La Serie A se la vedono giusto nel metaverso

L'ennesima conquista del progresso.

L’ad della Serie A, Luigi De Siervo, ha dato l’annuncio entusiasta: la Serie A sarà la prima lega calcistica a sbarcare nel metaverso! Un grande record per il nostro calcio, ultima frontiera del progresso sportivo (e non solo), che consentirà a chi si trova nell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa) di assistere a Milan-Fiorentina all’interno della stanza di Lega Serie A presente nel metaverso di The Nemesis – non sappiamo neanche cosa significhi, e forse è un bene. Così ha commentato De Siervo:

«Abbiamo scelto di trasmettere per primi una partita di calcio nel Metaverso perché riteniamo la frontiera dell’innovazione tecnologica esiziale per una Lega moderna come la Serie A».

Intanto ci auguriamo abbia detto ‘essenziale’ e sia stato un errore di trascrizione, anche perché ‘esiziale’ vuol dire l’esatto opposto (oppure si è trattato del più classico dei lapsus freudiani considerando che esiziale, ovvero rovinoso, devastante, sarebbe forse sarebbe un termine più adatto). L’ad della Serie A comunque ha continuato: «Middle East e Nord Africa (MENA) rappresentano per noi un’area strategica per la presenza dominante della generazione Z e per la particolare recettività verso le novità. Continua così un percorso iniziato con l’emissione dei primi NFT a maggio 2021 e proseguito con la realizzazione dell’International Broadcasting Centre di Lissone. Ringraziamo TIM e The Nemesis per la collaborazione nel raggiungimento di questo prestigioso obiettivo».

Questo sì che è un primato di cui andare fieri! Saremo i primi a sbarcare nel metaverso. Che dire, una conquista di civiltà della nostra governance sportiva, visionaria e sempre proiettata al futuro. Permetteteci però un brivido che ci scende lungo la schiena, a noi retrogradi, a sentir parlare di Serie A e metaverso. Noi che da tempo ci battiamo contro un mondo in cui l’essere umano non ne può più di essere umano, e anche contro un calcio stanco di essere umano.

Questa però è la direzione della società e del suo fedele specchio pallone, e il frutto di grandi processi storici che sono appena al principio. Un mondo in cui gli ultras sono da debellare, e gli avatar invece da incoraggiare. A questo punto, davvero era meglio Genny ‘a carogna.

